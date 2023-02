Il miglior Osimhen, presto tutti i record sbriciolati: a -1 dall'anno scorso e -3 dal record in Belgio

L'attaccante è a quota 17 gol in stagione e viaggia verso i 20 realizzati con lo Charleroi in Belgio nell'intera stagione 2018-2019

Osi sfida Osimhen, scrive il Corriere dello Sport per raccontare la sfida del nigeriano contro se stesso. L'attaccante è a quota 17 gol in stagione e viaggia verso i 20 realizzati con lo Charleroi in Belgio nell'intera stagione 2018-2019: "Un tris per eguagliare il record personale e un poker per migliorarlo: niente bluff, lui gioca a carte scoperte. E non ha mai paura di vedere: di testa, destro e sinistro. Un tornado, un centravanti straordinario che più passa il tempo e più è complesso stabilirne il valore:.