Il Napoli ha bloccato Joao Gomes per giugno! Sky: "C'è accordo col giocatore"

vedi letture

Il Napoli è in movimento per questa finestra invernale di calciomercato, ma in virtù del blocco soft il club azzurro inizia già a programmare anche la sessione estiva. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha bloccato Joao Gomes per giugno, centrocampista del Wolverhampton con cui è stato raggiunto un accordo sul contratto. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky:

"Il Napoli si muove anche per giugno. Ne abbiamo parlato venerdì e abbiamo avuto ulteriori conferme anche in queste ore: il Napoli è fortemente interessato a Joao Gomes del Wolverhampton. Centrocampista brasiliano, nazionale, giocatore forte e molto interessante: il Napoli, visti i blocchi di gennaio, si muove per anticipare le mosse per giugno. Il Napoli ha bloccato Joao Gomes, ha l'accordo con il giocatore, Manna lo ha raggiunto in queste ore con il suo entourage. Questo è già un primo passo per andare a trattare con il Wolverhampton, magari con base diverse vista una retrocessione abbastanza probabile per loro: questi sono segnali della volontà del Napoli di prendere un grande centrocampista a giugno. Questo non so se significherà la partenza di qualcuno. Joao Gomes me lo descrivono come un giocatore box to box che si inserisca, non alla Lobotka".