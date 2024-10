Il Napoli oggi può scappare via: Conte vuole la quarta vittoria di fila prima di Inter-Juve

Per qualcuno sarà un successo, ma non per tutti. Il Napoli è primo con 19 punti, l’Inter è seconda a due passi (17), la Juventus è terza a -3 (16). Oggi alle 15, gli azzurri sfideranno il Lecce al Maradona; domani alle 18, a San Siro, l’Inter e la Juventus saranno faccia a faccia. Antonio Conte deve in primis battere Gotti per consolidare il primato in solitaria per la quarta volta di fila e poi - scrive il Corriere dello Sport - mettersi comodo in vetta, in poltrona o dovunque vorrà, a vedere il big match tra le sue ex squadre.

La giornata di campionato può produrre effetti importanti sulla classifica, allungando su una delle due o su entrambe le rivali in caso di pareggio. Si inizia dunque a fare sul serio, in attesa poi che il Napoli inizia il ciclo di big-match. Prima di ogni discorso, però, c'è da battere il Lecce di Gotti, in grave difficoltà e penultimo con cinque punti col peggior attacco e la peggior difesa del campionato con 3 gol fatti e 18 subiti. Conte insegue la quarta vittoria di fila dopo quelle con Monza, Como ed Empoli che manca da gennaio 2023.