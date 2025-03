Ufficiale Il pari non ha spento il sogno-Scudetto: biglietti polverizzati, Napoli-Milan è già sold-out!

Non sarà di certo un pareggio ottenuto sul campo del Venezia ad affievolire le speranze dei tifosi. Napoli crede ancora allo Scudetto e non potrebbe essere altrimenti, visto che i punti di distanza dall'Inter capolista sono soltanto tre, le giornate rimanenti ben 9 (27 punti a disposizione) e con un ritorno al successo immediato, già a cominciare dal big match contro il Milan, rimetterebbe gli azzurri in carreggiata.

E a proprio di Napoli-Milan, nella giornata odierna è partita la vendita libera per quanto concerne i biglietti e nel giro di poche ore ogni tagliando è andato esaurito. Per Napoli-Milan, match in programma domenica 30 marzo alle 20:45, il Maradona è già sold-out.