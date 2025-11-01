Il ritorno di Lukaku! Da ieri a Castel Volturno: trapelano i reali tempi di recupero

Ieri a Castel Volturno si è rivisto Romelu Lukaku. L'attaccante belga, reduce dal lungo infortunio e dalla riabilitazione tra Bruxelles e Anversa, ha svolto lavoro differenziato. Il rientro è previsto tra metà e fine dicembre, scrive il Corriere dello Sport in merito al ritorno effettivo in campo. Conte lo aspetta, dunque, ma oggi intanto Big Rom sarà special guest come spettatore al Maradona.

Lukaku guarderà dalla tribuna i suoi compagni scendere in campo. Nel suo ruolo agirà Rasmus Hojlund, rientrato martedì a Lecce collezionando spazio nel finale dopo aver saltato le tre precedenti partite per le noie accusate in nazionale. L’ultima da titolare quasi un mese fa, 5 ottobre, il 2-1 al Genoa con un suo gol decisivo.