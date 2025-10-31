La risposta di Conte a chi era convinto che qualcosa si fosse rotto

L’uomo di garanzia: Quello che vorresti sempre vedere alla guida della tua squadra per avere certezza di ambizioni e obiettivi importanti. Così l'edizoine odierna della Gazzetta dello Sport esalta Antonio Conte: "Napoli è pazza di Antonio Conte da sempre, ma dopo l’infuocato post-partita con l’Inter, i tifosi azzurri si sono legati ancor di più al loro condottiero. Che è tornato a mostrare i muscoli e gli occhi della tigre. Come a rispondere a chi – dopo qualche scivolata di troppo – era convinto che nel suo Napoli qualcosa si fosse rotto.

E invece rieccolo Antonio, in tutta la sua essenza nelle ultime due partite. Prima abile stratega contro l’Inter, con l’invenzione di Neres falso 9 per non dare punti di riferimento alla rocciosa retroguardia nerazzurra e per portare a spasso Acerbi e Bastoni. E dopo leader carismatico nella sua Lecce, con quelle urla con cui ha telecomandato i suoi fino all’ultimo secondo di un match trappola, proprio come lo aveva immaginato il tecnico del Napoli