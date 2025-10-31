Torna Hojlund: senza di lui nessun attaccante in gol

Rasmus si riprende la scena: domani contro il Como, e martedì contro l’Eintracht in Champions, toccherà a lui completare il tridente dall’inizio. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'attaccante, evidenziando un dato statistico nel periodo di assenze dell'ex Manchester United: "Sarà Hojlund a recitare da numero 9 - con il numero 19 - e da centravanti di una squadra che da quando non c’è lui dal primo minuto in campo non ha mai registrato un gol di un attaccante.

Ras ha saltato le tre partite con Torino, Psv e Inter a causa di un affaticamento muscolare accusato al rientro dall’ultima sosta, e martedì a Lecce è invece saltato in corsa sulla partita a una mezzoretta dalla fine. Da domani, però, la storia cambierà: sarà lui, il titolare al centro dell’attacco. Sarà Hojlund a fare il totem del tris offensivo che con ogni probabilità sarà completato da Politano e Neres".