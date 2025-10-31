Napoli-Como, probabili formazioni: riecco Rrahmani e Hojlund. Conte ha un dubbio

Il Napoli di Antonio Conte vuole dare seguito alle due vittorie contro Inter e Lecce e per farlo dovrà superare un avversario ostico ed in gran forma: il Como di Cesc Fabregas. I lariani attualmente occupano il quinto posto in classifica con ben 16 punti e l'unica sconfitta è arrivata alla seconda giornata di campionato, inoltre già l'anno scorso erano stati capaci di fermare gli azzurri nella gara di ritorno. Perciò servirà una prestazione importante del Napoli, arrivato alla quinta tappa del tour de force di sette partite in 22 giorni.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte continuerà con il 4-3-3 e potrà contare su due recuperi importanti. In porta Milinkovic-Savic, al centro della difesa oltre Buongiorno riecco Rrahmani che è in vantaggio su Juan Jesus per una maglia dal 1', ai lati Di Lorenzo e Spinazzola. A centrocampo nessun dubbio: Gilmour in cabina di regia, Anguissa e McTominay agiranno da mezz'ali. A destra del tridente offensivo ci sarà Politano, ritorna Hojlund a fare da perno centrale, a sinistra si candida David Neres ma occhio alla soluzione Spinazzola inserendo Olivera da terzino. Da valutare le condizioni di Noa Lang, uscito malconcio dalla gara di Lecce.

Le ultime sul Como

Cesc Fabregas nell'ultimo turno è tornato al 4-2-3-1 e al Maradona dovrebbe confermare questo sistema di gioco. Dunque, Butez tra i pali, pacchetto arretrato formato da Vojvoda, Diego Carlos, Kempf e uno tra Moreno e Smolcic. In mediana pronti Da Cunha e Perrone (in pole su Caqueret), sulla trequarti intoccabile Nico Paz, poi spazio a Kuhn e per l'altra maglia è ballottaggio Diao-Rodriguez. Per il posto da centravanti Morata è in vantaggio su Douvikas.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) sabato 1 novembre ore 18:00

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Rrahmani-Juan Jesus 60-40%, Neres-Olivera 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Contini, Lobotka, Meret, De Bruyne, Noa Lang (in dubbio)

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Moreno-Smolcic 55-45%, Perrone-Caqueret 55-45%, Diao-Rodriguez 55-45%, Morata-Douvikas 55-45%

Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net