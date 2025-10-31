Fortino Maradona: in Europa solo il Napoli e un’altra squadra sono imbattute nel 2025

Il Maradona è diventato un vero e proprio fortino. Il Napoli non perde in casa in Serie A dall’8 dicembre 2024, quando si arrese alla Lazio: da allora, in 15 partite disputate davanti al proprio pubblico, ha collezionato 12 vittorie e 3 pareggi, vincendo le ultime cinque consecutive. Una serie che rappresenta la più lunga striscia d’imbattibilità casalinga attualmente in corso nel campionato.

Ma il dato assume un valore ancora più significativo su scala europea: nel 2025, infatti, il Napoli è una delle sole due squadre nei principali cinque campionati europei - insieme al Monaco - a non aver ancora perso tra le mura amiche. I partenopei hanno disputato 14 gare interne senza sconfitte, contro le 13 dei monegaschi.