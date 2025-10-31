Il dubbio di Conte per la difesa anti-Como

vedi letture

La presenza dal 1° minuto Amir Rrahmani contro il Como, che in maglia azzurra non si vede dal 30 agosto per la sfida col Cagliari al Maradona, è ancora in dubbio. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "L’allenatore dovrà valutare soprattutto il percorso migliore per Rrahmani, fermo dal 30 agosto. Ha giocato l’ultima gara col Cagliari prima dell’infortunio rimediato in nazionale.

Ora è pronto: a Lecce si è accomodato in panchina ma non è entrato nella ripresa. Conte deciderà tra qualche ora nel corso della rifinitura e valuterà insieme al suo leader. La coppia Juan Jesus-Buongiorno, comunque, ha offerto garanzie e non rappresenterebbe un problema. Tornerà ovviamente nel quartetto arretrato Spinazzola".