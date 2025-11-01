Napoli-Como, quanti rientri per Conte: cinque cambi rispetto a Lecce

vedi letture

Rientri e rotazioni: cinque novità di formazione contro il Como

McTominay e Hojlund torneranno al loro posto, dal primo minuto. Rientri importanti per Antonio Conte quest'oggi contro il Como. Ma non terminano qui le buone notizie per la sfida del Maradona che può dire già tanto sul campionato del Napoli. Hojlund era già rientrato a Lecce, trovando spazio nel finale dopo aver saltato le precedente tre partite per le noie muscolari accusate in nazionale, e stavolta guiderà il tridente dall'inizio.

Con loro dovrebbe esserci anche Rrahmani che a Lecce era tornato tra i convocati. Secondo il Corriere dello Sport, è in vantaggio su Juan Jesus per comporre, per la prima volta quest’anno dall’inizio, la coppia di centrali della scorsa stagione. Tra le notizie piacevoli anche il rientro di Lobotka, pronto ad accomodarsi in panchina (come Lang, recuperato). In formazione la novità è il ritorno di Neres da titolare, stavolta a sinistra. Spinazzola quindi agirà da terzino (il quinto possibile cambio rispetto a martedì).