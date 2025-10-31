Napoli-Como, ultime di formazione: Conte ritrova Rrahmani! 5 cambi rispetto a Lecce
Il Napoli non intende fermarsi dopo le due vittorie consecutive contro Inter e Lecce. Domani alle 18 la squadra di Antonio Conte ospiterà al Maradona il Como di Cesc Fabregas, quinto in classifica con 16 punti e reduce dal successo nell'ultimo turno per 3-1 sull'Hellas Verona.
Il tecnico azzurro prepara cinque cambi rispetto all’undici visto contro il Lecce. In difesa - riferisce Sky Sport - torna titolare Rrahmani, assente da due mesi per infortunio. In coppia con il kosovaro ci sarà nuovamente Buongiorno. A destra inamovibile capitan Di Lorenzo, mentre a sinistra Spinazzola è favorito su Olivera. In mezzo al campo McTominay riprende il posto da titolare al posto di Elmas. Novità anche in attacco: fuori Lang e Lucca, spazio dal primo minuto a Hojlund e Neres.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
