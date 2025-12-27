Il 'saldo zero' complica Mainoo: serve un prestito e non aumentare monte ingaggi

vedi letture

Il saldo 'zero' nel mercato di gennaio e le parole di Amorim complicano non poco l'affare Mainoo. Secondo il quotidiano Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non immetterà risorse in questi giorni per sistemare la situazione, non farà aumenti di capitale per sbloccare il mercato, ed è una scelta strategia in vista del prossimo indice da marzo. Lavoro dunque complesso per Manna:

Mainoo farebbe carte false per lavorare con Conte, spinge per poter trasferirsi in azzurro, anche se solo per metà stagione, ma ad oggi - si legge - neppure il Manchester United ha capito cosa vuole fare del talento 20enne. Per il Napoli non si va oltre il prestito di sei mesi con un ingaggio da 1,5 milioni. “Saldo zero”, infatti, obbliga anche a non aumentare l’attuale monte-ingaggi che sfiora i 115 milioni: dunque, qualche cessione è obbligatoria per poter prendere qualcuno.