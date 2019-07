Incredibile Repubblica - Pépé, l'Arsenal offre 8mln di commissioni: il giocatore in parola con Ancelotti

Parcella di 8 milioni di commissioni agli agenti del giocatore, verso cui De Laurentiis si è mostrato intransigente, oltre a pareggiare con 73 milioni di sterline l’offerta alla società francese per l’acquisizione del suo cartellino. Così l'Arsenal ha superato la concorrenza del Napoli per Nicolas Pepè che ormai sembra sempre più vicino alla Premier. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica. Il quotidiano spiega, però, che il Napoli ha ancora una speranza relativa alla promessa fatta al telefono ad Ancelotti dall’attaccante africano, che s’era detto entusiasta di debuttare in Champions e di indossare la maglia azzurra. Domani tornerà dalle vacanze e a lui spetterà l’ultima parola.