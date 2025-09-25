Infortunio Buongiorno, ecco quante partite salterà: la data del rientro

Tegola Napoli. Tegola Buongiorno. Nuovo infortunio e nuovo stop. Altre partite saltate. Quante? Tre in totale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa il punto sul rientro del centrale di Conte dopo gli esami strumentali effettuati ieri che hanno evidenziato "una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra".

"In totale, considerando l’esito delle analisi effettuate dopo l’infortunio rimediato lunedì con il Pisa, Buongiorno dovrà stare fermo tre settimane e salterà anche l’esordio in Champions al Maradona contro lo Sporting Lisbona di mercoledì e l’ultima di campionato prima della pausa delle nazionali, in agenda domenica 5 ottobre ancora a Fuorigrotta. Previsione di rientro: a Torino contro il Toro dopo la sosta, sabato 18 ottobre, nel suo stadio, nella sua città, contro la squadra in cui è cresciuto e di cui è stato giovane capitano".