Blocco mercato, Auriemma: “Non ha senso! Il Napoli è il club più ricco e solvibile!"

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Questa Commissione Indipendente quasi quasi mi sta facendo rimpiangere la Covisoc. Ma che senso ha? Non puoi fare mercato, se non vendi uno non prendi un altro. Ma questa commissione lo sa che il Napoli è la società più solvibile e ricca di tutta Serie A? Ha riserve di bilancio e gli altri se le sognano. Io non so qual è il criterio, ma a me sembra davvero un paradosso.

Vedo che il Napoli, fortunatamente, debba fare chissà che a gennaio. Perché si è dimostrato, anche con la vittoria della Supercoppa, che senza cinque giocatori domina, vince e ha un’alternativa per ogni ruolo che può essere sicuramente allo stesso livello di chi non sta giocando. Ma limitare il Napoli, che probabilmente è la società più solvibile e più ricca di tutta la Serie A per una questione tecnico-burocratica, che non ha alcun senso, credo che sia una limitazione ulteriore che il calcio italiano si dà a sé stesso”.