Infortunio Buongiorno, Il Mattino: "Sospetto stiramento, i possibili tempi di recupero"

Brutte notizie per il Napoli: l’infortunio di Alessandro Buongiorno potrebbe rivelarsi più serio di quanto inizialmente stimato. Questo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino sul difensore azzurro, che aveva avvertito un fastidio muscolare al termine della sfida contro il Pisa e le prime sensazioni non sono incoraggianti.

Si parla di uno stiramento alla coscia che potrebbe costringerlo a uno stop di 2-3 settimane. Oggi il giocatore si sottoporrà ad accertamenti per chiarire l’entità del problema. Per Buongiorno si tratterebbe di un nuovo stop, dopo le 15 partite saltate nella scorsa stagione a causa di vari problemi fisici. Il rischio è che debba rinunciare anche alla prossima convocazione in Nazionale.