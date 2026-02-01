Infortunio Di Lorenzo, il capitano va a Roma per un consulto a Villa Stuart: domani gli esami

Il silenzio che ha avvolto il campo dopo l’infortunio diceva già tutto. Giovanni Di Lorenzo, pilastro del Napoli, è caduto male dopo un salto e non è più riuscito a rialzarsi da solo: un’immagine che ha gelato compagni e tifosi. Il capitano aveva saltato appena due gare in tutta la stagione, sempre presente dal primo all’ultimo minuto, simbolo di continuità e leadership.

A fine partita Antonio Conte non ha nascosto le sue preoccupazioni: “Si teme un problema serio al ginocchio, probabilmente al crociato. Purtroppo paghiamo una situazione di emergenza che ci ha lasciato poche alternative”. Parole che confermano sensazioni diffuse anche tra gli avversari, con i giocatori della Fiorentina subito accorsi a confortarlo.

Trasportato in barella e con il volto coperto dalle mani, Di Lorenzo ha lasciato il campo tra le lacrime. Domani si sottoporrà agli esami e a un consulto specialistico a Roma, a Villa Stuart: l’esito chiarirà la diagnosi, ma lo stop appare lungo. Napoli e Nazionale temono di perdere un uomo chiave per mesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.