Infortunio Mazzocchi, i tempi di recupero sono lunghi: la previsione

Nuovo infortunio in casa Napoli. Sempre sulle corsie laterali. Conte sta per recuperare Spinazzola ma perde Pasquale Mazzocchi per le prossime partite. Il giocatore, secondo Sky Sport, sarà out almeno tre settimane, forse un mese. Il terzino salterà Como, Inter, Fiorentina e Venezia. Potrebbe tornare dopo la sosta a fine marzo col Milan.

D'altronde il suo è lo stesso infortunio di Olivera con l'uruguagio - colpito però alla gamba sinistra - che è rimasto ai box per quattro partite e che è ancora in forse per domenica.

"Nel corso dell'allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l'iter riabilitativo", si leggeva questa mattina nella nota ufficiale del Napoli.