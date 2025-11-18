Infortunio Meret, l'agente: "Sta meglio, ha tolto il gesso! Ma il recupero è ancora lungo"
Alex Meret è ai box da diverse settimane a causa della frattura del secondo metatarso del piede destro, rimediata lo scorso 24 ottobre durante un allenamento a Castel Volturno. A fare il punto sulle sue condizioni è stato il suo agente Federico Pastorello.
Ai microfoni di Sky Sport, in occasione del Social Football Summit 2025, ha raccontato gli ultimi aggiornamenti sul percorso di recupero del portiere del Napoli: "Alex Meret sta meglio, è stata una brutta botta. È già una stagione complicata visto il dualismo, che sicuramente crea nuovi stimoli, ma è ovvio che quando sei ai box tutto è più complicato. Ha tolto il gesso, adesso bisognerà con calma recuperare. Il cammino è un po’ lungo".
