Lucca, irrompe il Benfica e non solo! Ecco la richiesta del Napoli

Lorenzo Lucca continua a essere seriamente candidato a cambiare squadra in questa sessione, neanche sei mesi dopo il suo arrivo. 9mln di prestito e 26 di obbligo di riscatto, ma ualcosa non ha funzionato finora, scrive il Corriere dello Sport raccontando delle difficoltà d'inserimento e l'interessamento del Benfica di Mourinho che ha preso informazioni, ma la richiesta del Napoli è in linea con l’investimento iniziale: 30 milioni di euro.

Difficile spostare certe cifre a gennaio, più probabile la cessione in prestito, secondo il quotidiano sportivo. Ma ci sono anche altri club all’orizzonte, in tanti hanno avuto contatti con il suo entourage: in Premier c’era il West Ham, che ha ormai chiuso Castellanos con la Lazio, e a quanto pare anche il Nottingham Forrest; e in Liga ha chiesto info all’entourage il Betis. In Italia, per il momento, pochi discorsi concreti: s’era parlato della Lazio e di uno scambio Lucca-Dovbyk con la Roma, ma la doppia strada non è considerata percorribile (i giallorossi puntano Raspadori e Zirkzee).