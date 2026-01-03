Conte non cambia e riparte dalle certezze: le scelte per la sfida alla Lazio

E' la vigilia della prima sfida delle otto di gennaio. Domani sfida all'Olimpico e poi si giocherà ogni tre giorni, senza più soste. Antonio Conte si affiderà alle certezze ritrovate tra Riyadh e Cremona, tre vittorie senza subire gol. Si riparte dunque da Hojlund e Neres, decisivi, così come da Elmas, confermato nel tridente, secondo il Corriere dello Sport.

La formazione è blindata per domani: dentro anche Spinazzola, che a Cremona era uscito per precauzione, e quindi l’undici dovrebbe essere confermato per la quarta partita di fila con Juan Jesus ancora in difesa al posto di Buongiorno. Ancora lungo dunque l’elenco degli indisponibili: Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku. Da valutare oggi i recuperi di Beukema, Meret e Olivera