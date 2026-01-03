Retroscena Dovbyk: s'è proposto ufficialmente al Napoli, i dettagli

Il Napoli è attento alle offerte per Lorenzo Lucca. L'attaccante piace al Benfica, al Nottingham Forrest mentre in Liga ha chiesto informazioni il Betis Siviglia. La richiesta del Napoli è stata perentoria e in linea con l’investimento iniziale: 30 milioni di euro, ma resta più probabile la cessione in prestito: secco o con diritto. In Italia s’era parlato della Lazio, ma la pista non è percorribile così come quella di uno scambio Lucca-Dovbyk con la Roma (si spinge per Raspadori).

Secondo il Corriere dello Sport, però, la pista singola Dovbyk però non è da escludere considerando che il giocatore è in uscita dalla Roma: gli agenti del centravanti ucraino, infatti, hanno proposto Artem al Napoli anche singolarmente. E' una possibilità di mercato mentre le strategie sono in via di definizione, tutto dipende da chi uscirà e dal modo in cui uscirà considerando che il club di De Laurentiis è obbligato a chiudere la campagna acquisti e cessioni in pari.