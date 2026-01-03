Chi al posto di Lang? Il Mattino: "Spunta anche Gotze ed un talento dello Sporting"

vedi letture

Servirà un'offerta importante per strappare al Napoli subito Noa Lang. Secondo quanto scrive Il Mattino, per il momento il club azzurro è attendista e non lo mette alla porta. Con l'eventuale ricavato bisogna sostituirlo a 'costo zero' ed un profilo che può interessare per la sostituzione è quello di Maximiliano Araujo, uruguaiano dello Sporting, affrontato in Champions, ma dovrà essere monitorata la posizione di Federico Chiesa fino a fine mese.

Un altro nome fatto dal quotidiano partenopeo è quello dell'esperto, in scadenza tra 6 mesi, Mario Götze: il tedesco in questi giorni ha fatto partire i colloqui con il Francoforte per il rinnovo, ma non è esclusa una sua partenza anticipata. Il Napoli l’ha incrociato già in champions qualche settimana fa. Intanto Lang invia messaggi social, condividendo foto della sua esultanza dopo il gol all'Atalanta, come per dire: voglio l’azzurro.