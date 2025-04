Infortunio Neres, che tegola per il Napoli: la previsione sui tempi di recupero

vedi letture

Nuovo infortunio in casa Napoli, l’ennesimo stop muscolare della stagione: Antonio Conte dovrà fare a meno per alcune settimane di David Neres. Il brasiliano aveva rimediato un problema al soleo nel corso della rifinitura di venerdì scorso, prima della trasferta di Monza, e oggi si è sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra.

I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall'evoluzione clinica e dal grado della lesione, ma l’ex Benfica potrebbe stare fermo ai box per almeno 2-3 settimane. Salterà, oltre alla prossima gara contro il Torino, le partite con Lecce e Genoa. Il rientro potrebbe avvenire in occasione della penultima giornata di campionato a Parma. Una tegola pesantissima per il Napoli in una fase cruciale della stagione.