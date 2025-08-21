Visnadi boccia Hojlund: "Non mi convince! Vive di rendita su mezza stagione all’Atalanta"

Il giornalista Gianni Visnadi ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del possibile sostituto di Romelu Lukaku: “Mi sembra troppa lunga l’assenza di Lukaku per trasformare McTominay in prima punta, potrebbe essere una soluzione sul breve. Ma in questo caso parliamo di mesi, serve un centravanti vero. A me la scelta di Hojlund non convince, perché non convince Hojlund. Credo che viva di rendita su mezza stagione giocata all’Atalanta tre anni fa, con la quale non so per quanto camperà.

Però ciascuno faccia le scelte che ritiene più giuste. Per i tifosi del Napoli la garanzia deve essere Antonio Conte, che è stato a detta di tutti l’artefice principale della conquista dello scudetto. Quindi riuscirà a trovare una soluzione, meglio se con l’aiuto della società che gli dà un centravanti. Di certo il Napoli non aveva bisogno di questa bruttissima botta in questo momento”.