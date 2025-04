Infortunio Neres, ecco quando potrebbe rientrare

David Neres salterà almeno le prossime tre partite. Questa è la previsione del Corriere dello Sport sul possibile rientro dell'esterno brasiliano: "A sinistra c’è un problema atavico che ora si è rinnovato dopo l’ennesimo infortunio, il secondo di David Neres nel giro di due mesi, quello che ha preceduto la trasferta di Monza (19 giorni dopo il rientro col Milan) e i cui contorni ora sono più chiari dopo gli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto.

«Lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra» recita il comunicato ufficiale del club, che tradotto vuol dire stop di 25-30 giorni (conteggiati da venerdì scorso) e rientro possibile per le ultime due, con probabilità più elevata soprattutto per l’ultima col Cagliari (weekend del 24-25 maggio). Si vedrà. Il tutto con ancora cinque giornate alla fine e la prossima, domenica con il Torino, che già vale una finale in ottica scudetto"