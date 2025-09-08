Ufficiale Infortunio Rrahmani, confermata la diagnosi: c'è lesione! Il report della SSCNapoli

Amir Rrahmani è rientrato dagli impegni col Kosovo in maniera anticipata, in seguito all'infortunio rimediato nell'ultima partita. I primi esami svolti in nazionale hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale. Diagnosi confermata anche dai test svolti qui in Italia, una volta rientrato a Castel Volturno. Di seguito il report del club:

"In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo".