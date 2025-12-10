Ultim'ora Lucca-Milan, Moretto: "Ad Allegri piace molto, si studia scambio con Loftus. Il punto..."

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della possibile cessione di Lorenzo Lucca a gennaio da parte del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri, si è parlato di uno scambio con Loftus-Cheek tra Napoli e Milan. Innanzitutto, Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli, quindi un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio dall’Udinese.

Seconda cosa, il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan. Dall’altra parte, va detto che Loftus-Cheek può ricoprire diversi ruoli, sta trovando più spazio nelle ultime partite. Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri, ma vi dico che quest’idea di mercato è tutta da studiare. Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti, il tutto legato a una possibile partenza di Santiago Gimenez”.