Prima pagina

Il Mattino apre con Conte-Mourinho: "A noi due"

Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

"A noi due", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il duello a distanza tra Antonio Conte e José Mourinho nel match di oggi alle ore 21:00. Il sommario: "Stasera la Champions, c'è il Benfica. Conte-Mourinho, che sfida". Di seguito la prima pagina integrale.