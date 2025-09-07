Infortunio Rrahmani, Conte ha già in mente il sostituto: non c'è ballottaggio

Con Amir Rrahmani ai box per l’infortunio muscolare accusato in nazionale, Antonio Conte è chiamato a sciogliere il nodo difensivo in vista della sfida contro la Fiorentina. Durante la sosta, il tecnico azzurro ha potuto lavorare a Castel Volturno con tre alternative: Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema. Tutti in corsa per una maglia da titolare al Franchi, ma secondo La Gazzetta dello Sport la decisione sembra orientata. Il quotidiano sottolinea come i 30 milioni più bonus investiti per portare Beukema dal Bologna possano subito rivelarsi un affare. L’olandese, infatti, rappresenta la prima scelta di Conte per sostituire Rrahmani, che verrà tutelato in attesa di valutazioni più approfondite sulle sue condizioni fisiche.

A Firenze, dunque, Beukema potrebbe fare il suo esordio ufficiale da titolare con la maglia del Napoli in una partita di cartello, una responsabilità importante ma anche un’occasione per dimostrare di poter essere una pedina affidabile della retroguardia azzurra. Conte, dal canto suo, non intende forzare i tempi di recupero del kosovaro, consapevole che la stagione è appena iniziata e che i prossimi impegni, tra Serie A e Champions League, richiederanno rotazioni continue.