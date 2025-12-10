Ultim'ora Neres a Prime: "Bravo a farmi trovare pronto, ora c'è fiducia. Lang e Hojlund..."

David Neres, attaccante del Napoli, ha parlato a Prime Video - che trasmetterà la partita - alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. il brasiliano ha raccontato il suo momento: "Ho sempre detto che qui sto bene. La gente, il club e i tifosi mi hanno sempre accolto e trattato alla grande. Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto il campionato, è stato straordinario.

Momento? Io cerco di farmi trovare sempre pronto e ogni volta che vado in campo so che devo fare, penso che questo momento sia legato al duro lavoro che ho fatto per farmi trovare pronto. Quando ho avuto le mie occasioni mi son fatto trovare pronto. E’ importante la fiducia dell’allenatore ma è importante anche quella in se stesso. Quando giochi bene e ottieni risultati positivi acquisti fiducia e queste ultime gare lo dimostrano.

Tridente con Lang e Hojlund? Quando una squadra trova equilibrio è più facile per tutti giocare insieme così come quando le cose non funzionano diventa più difficile per tutti. Ora che abbiamo trovato questo equilibrio nel nostro gioco è tutto più semplice".