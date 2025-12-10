Conte a Prime Video: "Mourinho un grande, Napoli mia creatura! Su Lukaku..."
L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a 'Prime Video' alla vigilia della sfida contro il Benfica: "Vincere la Champions? E' il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona. I calciatori sono carichi, è una partita importante in uno stadio caldo contro un'ottima squadra e un grande allenatore.
Mourinho? E' un piacere affrontarlo, è un vincente, un grandissimo, c'è poco da dire.
Crescita? Mai stati punti di rottura, c'è un percorso da fare e bisognava inseguire la rotta ridisegnandola. Ma a me il Napoli piace e piacerà sempre, è una mia creatura e andiamo di pari passo con club e giocatori. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo uscire da ogni gara a testa alta senza rimpianti.
Quando torna Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro