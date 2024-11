Inter-Napoli 1-1, le pagelle: Scott c’è, Buongiorno e Rrahmani super! Meret, errore che pesa

Meret 4,5 - Prima parata vera al 40’ sul tiro insidioso di Acerbi. Il destro di Calha gli piega le mani. Doveva e poteva fare meglio.

Di Lorenzo 6,5 - Dimarco e’ avversario da tenere in grande considerazione e limita le sue sortite offensive.

Rrahmani 7,5 - Deve fare i conti con la velocità di Thuram e mantiene alta la concentrazione. Mette lo zampino nel gol di Scott e non sbaglia praticamente nulla.

Buongiorno 7,5 - Al 17’ intervento strepitoso a fermare Pavard. Si ripete su una chiusura spaziale uno contro uno con Thuram.

Olivera 7 - Gioca con attenzione su Dumfries. Bravissimo a metterci il corpo su Lautaro ad inizio ripresa. Altra grande prova a San Siro.

Anguissa 6 - Ha un pizzico di libertà e cerca di sfruttarla. Ingenuo sul rigore, generoso, consesso ai nerazzurri. Grande fisicità.

Gilmour 5,5 - Conte lo piazza ad uomo su Calha e non fa malissimo, ma sul gol del turco è in ritardo sulla pressione. Perde un brutto pallone poco prima di lasciare il campo. Dal 59’ Lobotka 6 - Non ancora al top, ma è mancato come il pane.

McTominay 7,5 - Sfrutta la sua abilità in area per la zampata che porta il Napoli avanti. Fa un paio di giocate super, facendo un grande lavoro anche in copertura.

Politano 6 - Deve dimenticare i trascorsi di attaccante, giocando una gara votata esclusivamente al sacrificio. Finisce stremato e con tante sbavature nel finale. Dall’ 84’ Ngonge 6 -

Kvaratskhelia 6,5 - Primo squillo al quarto d’ora, con Sommer che blocca in due tempi. Si sacrifica molto, subendo tantissimi falli.

Lukaku 6,5 - Al 15’ avvia una bella azione che porta al primo tiro di Kvara. Dal 76’ Simeone 6 -

Conte 6,5 - Disegna una gara di sofferenza, troppa timidezza nei cambi.