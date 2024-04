Jonathan David è già molto meglio di Osimhen per due motivi

Jonathan David, il Napoli incontra gli agenti e accelera. E' lui il favorito per la sostituzione di Victor Osimhen. Il bomber canadese (che ha il contratto in scadenza nel 2025) segna gol a grappoli col Lille (81 in 176 partite), ma nel paragone con Osimhen ci sono altri due fattori da considerare.

Il primo è l'aspetto fisico. A differenza del nigeriano, che si ferma spesso, che ha saltato decine e decine di partite con il Napoli, David si è fermato in appena tre gare da quando è al Lille. Inoltre è un rigorista: ha segnato 21 rigori e ne ha sbagliati solo 5. Media decisamente più alta rispetto a Osimhen. Basterebbero queste due considerazioni per considerarlo già superiore a Osimhen, ma ovviamente sarà il campo a doversi esprimere.