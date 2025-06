Osimhen, l'Al-Hilal non molla ma non è unico club! Romano: "Occhio a Premier e Galatasaray"

Victor Osimhen ha respinto tutte le proposte dell’Al-Hilal nelle ultime settimane, quindi il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il club arabo tornerà all'assalto per il bomber nigeriano dopo il Mondiale per Club, ma è il solo: anche il Galatasaray spera di poter ingaggiare Osimhen e spuntano anche interessamenti dalla Premier League. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha detto:

"Quello che so è che l’Al-Hilal non si è ancora arreso per Victor Osimhen, il club arabo non ha chiuso i contatti e rimane interessato ad Osimhen. L’Al-Hilal sta monitorando la situazione, convinti che nessun altro club può arrivare a equiparare la loro proposta economica, ed è su questo che spingono forte. Nonostante i rifiuti dell’attaccante nigeriano di non giocare il Mondiale per Club con loro, l’Al-Hilal vuole riprovarci anche perché avevano un accordo pronto con il Napoli. Aspettiamoci che l’Al-Hilal ritorni su Osimhen facendo un altro tentativo, poi vedremo cosa deciderà il giocatore. C’è anche l’interesse del Galatasaray e di alcuni club di Premier League, sono diverse le soluzioni per Osimhen. Ad oggi posso assicurare che il Galatasaray proverà ad ingaggiarlo e che anche l’Al-Hilal non ha mollato, pronti ad offrire cifre grosse”.