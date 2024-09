Juve-Napoli, ultime dal Cds: "Forse un solo cambio di formazione"

L’idea che continua a essere più accreditata è quella delle conferme. A cominciare dal modulo, dalla questione tattica: ancora 3-4-2-1.

Come scrive il Corriere dello Sport, per i singoli l’idea è che il signor Antonio possa confermare almeno dieci degli undici elementi schierati dal primo minuto domenica scorsa contro la squadra di Nicola. E ciò significa che insieme con Kvaratskhelia, alle spalle di Lukaku, ci sarà sempre Politano, mentre il nodo da sciogliere riguarda soprattutto la fascia sinistra, dove Olivera e Spinazzola sono testa a testa per completare la mediana a quattro