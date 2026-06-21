Khalaili-Napoli, c'è l'accordo! Manna ora accelera per abbassare il prezzo: cifre e dettagli
Il Napoli continua a lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. In cima alla lista di Giovanni Manna resta Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno, il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in azzurro e ci sarebbe anche un'intesa di massima sull'ingaggio: contratto fino al 2031 da circa 1,3 milioni di euro a stagione.
Khalaili-Napoli, il nodo è la richiesta dell'Union Saint-Gilloise
L'ostacolo principale resta però la valutazione fissata dal club belga, che chiede 25 milioni di euro per il cartellino. Una cifra considerata elevata dal Napoli, anche perché il 20% dell'incasso andrebbe al Maccabi Haifa in virtù di accordi sulla futura rivendita. Manna proverà ad accelerare nei prossimi giorni, ma senza uno sconto significativo l'operazione rischia di complicarsi e il Napoli potrebbe valutare profili alternativi per il ruolo di vice Di Lorenzo
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