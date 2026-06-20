Ultim'ora Khalaili priorità per il vice-Di Lorenzo! Romano: "Il Napoli lavora per chiudere"

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Calciomercato Napoli, Giovanni Manna cerca un vice Di Lorenzo per Max Allegri: il primo obiettivo è Anan Khalaili, l'alternativa è Dodo

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri e tra i ruoli sotto la lente d'ingradimento c'è senza dubbio quello del terzino destro. Il club azzurro è a caccia di un profilo che possa dare il ricambio a Giovanni Di Lorenzo e sono due i nomi più caldi: Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise e Dodô della Fiorentina. In particolare, è l'israeliano la priorità del direttore sportivo Giovanni Manna, come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su YouTube:

"Il Napoli lavora forte in questi giorni e in queste ore. A proposito del terzino destro, tante le domande che riguardano Dodô durante gli ultimi giorni. Da quanto ci risulta, intanto Dodô-Roma è stato anche accostato, non ci risulta essere così calda, come abbiamo raccontato. Mentre su Dodô-Napoli, la priorità degli azzurri per il ruolo di terzino destro e la prima scelta del direttore sportivo Giovanni Manna è Anan Khalaili. Questo laterale dell'Union Saint-Gilloise, nato nel 2004, Manna lo ha seguito durante tutta l'ultima stagione. E allora la sua prima scelta è lui. Il Napoli vuole provare a trovare una soluzione quanto prima per chiudere l'operazione, con il giocatore la base d'accordo è praticamente vicinissima, quindi il Napoli sente che Khalaili vuole il trasferimento, vuole provare questa opportunità in Italia. Adesso bisogna chiudere con l'Union Saint-Gilloise, ma Napoli che lavora sul nuovo terzino destro per offrire un'alternativa in più a Max Allegri, oltre al capitano Giovanni Di Lorenzo. Quindi Khalaili priorità più avanti rispetto a Dodô nella lista del Napoli".