Meret-Juve, non ci sono conferme! Pedullà: “Per Allegri è un titolare, Milinkovic è sul mercato”
Non risultano conferme su un possibile addio di Alex Meret dal Napoli né su un suo eventuale trasferimento alla Juventus. L’operazione viene considerata complessa, anche perché appare difficile che il club azzurro possa rafforzare una diretta concorrente cedendo elementi della propria rosa per soddisfare le esigenze di mercato bianconere. In questa fase, il portiere friulano è ritenuto un titolare, mentre Vanja Milinković-Savić risulta tra i profili sul mercato.
Situazione contrattuale e possibili sviluppi futuri
Il contratto del portiere del Napoli è in scadenza nel 2027. Una condizione che, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, non esclude la possibilità che in futuro le parti possano sedersi a un tavolo per trovare un’intesa e definire il destino del giocatore, in base all’evoluzione delle strategie societarie e alle dinamiche di mercato.
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