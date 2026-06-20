Meret-Juve, non ci sono conferme! Pedullà: “Per Allegri è un titolare, Milinkovic è sul mercato”

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Calciomercato Napoli: nessuna conferma sull’addio di Alex Meret e sull’interesse della Juventus. Milinkovic-Savic è in uscita.