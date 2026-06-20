Anguissa a Dimaro con il Napoli: il piano di Allegri e la strategia del club

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Anguissa sarà regolarmente al ritiro di Dimaro con Allegri: il Napoli ha esercitato l'opzione fino al 2027. Solo un'offerta irrinunciabile sarà accettata

Il futuro di Frank Zambo Anguissa tiene banco in casa Napoli, ma almeno nel breve termine la situazione è chiara: il centrocampista camerunense sarà regolarmente presente al ritiro estivo di Dimaro Folgarida. Lo conferma il Corriere dello Sport, secondo cui Massimiliano Allegri vorrà osservare da vicino le motivazioni e la condizione del giocatore prima di trarre qualsiasi conclusione. Una scelta che rispecchia l'approccio del tecnico toscano, intenzionato a valutare con mano il materiale umano a sua disposizione prima di dare via libera a operazioni di mercato in uscita.

Contratto Anguissa Napoli 2027: il club ha già esercitato l'opzione e si cautela

Sul fronte contrattuale, il Napoli ha già mosso le pedine necessarie per tutelarsi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo ha esercitato l'opzione che ha esteso il contratto di Anguissa fino al 2027, scongiurando il rischio di perderlo a parametro zero la prossima estate. Una mossa che conferisce alla società piena forza negoziale in caso di offerte e che dimostra come Anguissa resti, almeno sulla carta, una pedina centrale nel progetto azzurro. Il camerunense è d'altronde uno degli uomini simbolo degli ultimi anni e protagonista dei successi recenti della squadra.

Cessione Anguissa, le ultime notizie: serve un'offerta irrinunciabile per convincere il Napoli

Nonostante le voci di mercato che si rincorrono, la posizione del Napoli su Anguissa è netta: il giocatore è considerato parte integrante del progetto e non verrà ceduto per meno del dovuto. Stando al Corriere dello Sport, soltanto una proposta economicamente molto importante potrebbe convincere la società a trattare la sua partenza. Prima dei colpi in entrata, il club vuole preservare le fondamenta costruite negli ultimi anni. Fino a quando non arriverà un'offerta ritenuta davvero congrua, Anguissa resterà in azzurro e si giocherà le sue chance con Allegri.