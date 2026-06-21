In attesa dell'ufficialità, il Napoli ha scelto dove sarà presentato Allegri: decisione a sorpresa

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L'idea è dunque quella di far nascere ufficialmente il nuovo corso targato Allegri in un contesto simbolico e particolarmente caratteristico.

Mentre si attende soltanto l'ufficialità, il Napoli sta già lavorando ai dettagli della presentazione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore azzurro dovrebbe essere svelato direttamente durante il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida, in programma dal 17 al 27 luglio.

Allegri, presentazione a Dimaro?

Il club starebbe valutando diverse location suggestive del Trentino per il primo incontro tra il tecnico e i media. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di una malga immersa nelle Dolomiti, una soluzione che unirebbe il fascino del paesaggio alpino alla tradizione dei ritiri estivi del Napoli. Proprio in queste strutture tipiche della zona la squadra è solita trascorrere momenti conviviali durante le giornate libere. L'idea è dunque quella di far nascere ufficialmente il nuovo corso targato Allegri in un contesto simbolico e particolarmente caratteristico.