Il Napoli irrompe su Sorloth! Gazzetta: primi sondaggi con l'Atletico Madrid, i dettagli

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Il Napoli prova a inserirsi con decisione nella corsa ad Alexander Sorloth. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è uno dei profili individuati da Giovanni Manna per rinforzare l'attacco da consegnare a Massimiliano Allegri.

Napoli, interesse concreto per Sorloth

L'interesse azzurro è concreto: ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi per comprendere la situazione del giocatore e lo stato dei dialoghi con la Juventus, altra società da tempo sulle sue tracce. Il Napoli, però, può giocarsi una carta importante: la partecipazione alla prossima Champions League, fattore che potrebbe incidere nella scelta finale dell'attaccante.

Perché il Napoli irrompe su Sorloth

Sorloth piace per la sua duttilità tattica. Il norvegese può agire sia da riferimento centrale sia accanto a un'altra punta, caratteristica che lo rende particolarmente interessante per i piani del nuovo tecnico. Al momento il giocatore è concentrato sul Mondiale, ma il Napoli resta vigile e punta a muoversi in anticipo per battere la concorrenza e aggiungere un tassello di spessore al reparto offensivo.