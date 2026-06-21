Gila spinge per il Napoli: Champions, contratto e conti della Lazio al centro della partita

vedi letture

Da un lato la Lazio deve fare i conti con la necessità di generare entrate sul mercato, dall'altro c'è il nodo economico legato al Real Madrid

La volontà di Mario Gila continua a essere uno degli elementi chiave della possibile trattativa tra Napoli e Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore spagnolo starebbe facendo pressione sul club biancoceleste per favorire il trasferimento in azzurro. Il primo fattore riguarda il contratto: Gila è in scadenza nel 2027 e non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare. Attraverso il suo agente Alejandro Camaño, il centrale avrebbe già manifestato la preferenza per il Napoli, attirato anche dalla possibilità di giocare la Champions League.

Gila-Napoli, c'è l'accordo

Inoltre, il giocatore avrebbe già trovato un'intesa di massima con Giovanni Manna. La Lazio, però, continua a fare muro. Da un lato il club di Lotito deve fare i conti con la necessità di generare entrate sul mercato, dall'altro c'è il nodo economico legato al Real Madrid, che conserva il 50% sulla futura rivendita del difensore. Un motivo in più per cercare di massimizzare l'incasso e non svendere uno dei propri pezzi pregiati.