Kiss Kiss - Conte blinda il Napoli: da oggi allenamenti vietati anche ai dirigenti!

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal svelando un retroscena relativo alle prossime settimane e in vista del finale di stagione con l'Inter a +3 e la lotta scudetto ancora apertissima.

“Accadrà una cosa mai successa voluta da Conte. Da oggi l’attenzione a Castel Volturno sarà elevata ad alti livelli. Da oggi alla ripresa nessuno potrà entrare in campo che non sia lo staff. Gli allenamenti saranno blindati, Conte ha creato un bunker. Non deve trasparire nulla. Potranno vedere gli allenamenti solo i componenti dello staff tecnico e i calciatori che si allenano. Sarà interdetto anche ai dirigenti l’accesso al terreno di gioco. Conte non vuole lasciare nulla al caso”.