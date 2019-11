Kiss Kiss - Smentita totale da parte della società: Al-Thani mai interessato al club azzurro

Dopo la clamorosa notizia riportata ieri dal Daily Mail, su una possibile acquisizione del Napoli dello sceicco qatariota, Al-Thani, la radio ufficiale del club azzurro ha smentito ogni possibile trattativa tra De Laurentiis e la famiglia del Qatar. Il giornalista, Valter De Maggio ha rilasciato le seguenti parole in merito a Kiss Kiss Napoli: "Mi sono sorpreso sulla notizia di Al-Thani. Già l'anno scorso di ipotizzava questa possibile cessione del Napoli, è una roba stravecchia. Voci interne al Napoli mi dicono che non c'è nulla, non esiste nessuna trattativa, mai Al-Thani è stato interessato al Napoli"