KKN - Boga, incontro col Sassuolo: ribadirà la voglia di Napoli, ADL può affondare in settimana

Questa appena cominciata potrebbe essere una settimana importante per l'esterno d'attacco e, in particolar modo, per battere la pista Jeremie Boga. Il Napoli è da tempo sulle tracce dell'ala del Sassuolo e in questi giorni qualcosa si sta sbloccando. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il fratello-agente del giocatore e il club neroverde, nella persona dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, per discutere del costo del cartellino.

BOGA VUOLE NAPOLI - A riportarlo il tutto è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui l'ivoriano e il suo entourage nel summit con il Sassuolo ribadiranno la volontà di trasferirsi, preferibilmente direzione Napoli. Di fatto, verrà chiesto di fare un prezzo. Se il costo del cartellino non sarà troppo alto, il Napoli potrebbe tentare l'affondo. Giorni caldi, Boga è il primo nome per la fascia destra.