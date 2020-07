KKN - Incontro ADL-Ramadani, si studiano le alternative a Osimhen: tutto su Jovic e Azmoun

Non solo Victor Osimhen, il Napoli si guarda attorno e studia le alternative all'attaccante nigeriano. Nell'incontro andato in scena ieri sera a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani non si è parlato solo di Kalidou Koulibaly e di Nikola Maksimovic, difensori sotto la procura del noto agente sportivo.

I DUE PROFILI - Come riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli, con Ramadani si è discusso anche di due attaccanti: Sardar Azmoun dello Zenit e di Luka Jovic del Real Madrid, entrambi seguiti dal procuratore macedone. Chiaro segnale di come il Napoli non voglia farsi trovare impreparato al cospetto di un rifiuto da parte di Osimhen, per il quale si attende ancora una risposta definitiva alla proposta azzurra.