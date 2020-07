Sky - Koulibaly, primo passo del City: cena a Capri tra ADL e Ramadani, le ultime

Primi segnali di interessi concreti da parte del Manchester City per Kalidou Koulibaly, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio. L'agente del giocatore Ramadani ha infatti cenato a Capri con il presidente De Laurentiis nel weekend, confermando il gradimento degli inglesi per il centrale senegalese classe 1991. I Citizens però non sarebbero disposti a spendere i 75 milioni (minimo) voluti dal numero uno azzurro.