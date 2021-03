Koulibaly, infortunio ad un dito della mano col Senegal: gli aggiornamenti

Piccolo problema fisico per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è arrivato martedì sera nel ritiro del Senegal, nonostante la sua già annunciata assenza contro il Congo - è squalificato -, ma probabilmente salterà anche la sfida contro Eswatini. Come riportato da diverse testate in Senegal, Koulibaly si è procurato una lussazione al dito della mano. Nulla di grave, ma difficilmente verrà rischiato dal Ct Cissé visto che nessuno dei match della nazionale sarà decisivo.